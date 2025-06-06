Режиссер шоу Загитовой о сокращении количества показов представления: «Я в административные вопросы вообще не лезу. Сейчас вообще не до этого»

— Я в административные вопросы вообще не лезу. Мой день проходит примерно так: я просыпаюсь, а у меня куча сообщений в разных рабочих чатах. Потом созвоны, совещания, ночные репетиции. Сейчас вообще не до этого, — сказала Краюшкина.