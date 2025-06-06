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Режиссер шоу Загитовой о сокращении количества показов представления: «Я в административные вопросы вообще не лезу. Сейчас вообще не до этого»

Светлана Краюшкина работает с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой над созданием ледового рок-мюзикла по мотивам «Алых парусов» Александра Грина.

Источник: Спортс"

Изначально планировалось пять показов рок-мюзикла в Санкт-Петербурге: одно шоу 27 июня и по два — 28 и 29 июня. Теперь в расписании осталось три показа: 27 и 28 июня.

— Почему шоу в итоге идет два дня, а не три?

— Я в административные вопросы вообще не лезу. Мой день проходит примерно так: я просыпаюсь, а у меня куча сообщений в разных рабочих чатах. Потом созвоны, совещания, ночные репетиции. Сейчас вообще не до этого, — сказала Краюшкина.

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются — два показа уже отменили.