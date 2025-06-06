Режиссер шоу Загитовой: «Алина — очень умный человек. Мы с ней в каком-то смысле говорим на одном языке — на языке души»

— В плане времени — да, сложно. У нее свои плотные графики, у меня — свои. Но когда мы на связи, когда вместе — это живой диалог, партнерство. Она включена, она слышит, она в теме. Даже когда мы ей объясняем: «По законам драматургии вот это нельзя», — она: «А почему? А если сломать, переделать, найти новый ход?» И часто мы действительно так и делаем.