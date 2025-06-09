Костомаров получил ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивного шоу/программы»

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивного шоу/программы» стал олимпийский чемпион Роман Костомаров — он ведет программу «Работяги» на телеканале «Пятница!», передает корреспондент ТАСС. Церемония вручения ТЭФИ в категории «Информационное и общественно-политическое вещание» проходит в Большом театре в Москве.
«Очень счастлив, что мне представилась такая возможность — быть ведущим большого спортивного и экстремального проекта “Работяги”. Спасибо вам большое за доверие, я старался как мог», — сказал он со сцены.
Вручение ТЭФИ в 2025 году проходит в два этапа, 9 и 10 июня. Конкурс проводился по 52 номинациям в трех категориях: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание» и «Сериалы».
Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена фондом «Академия российского телевидения» 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового «Орфея» работы Эрнста Неизвестного.
Цель премии ТЭФИ — установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.
ТАСС — генеральный информационный партнер премии.