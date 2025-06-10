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Загитова о своем плейлисте: «Король и Шут», Pink Floyd, Queen, у Мэрилина Мэнсона есть хорошие песни. Я всеядная, слушаю даже шансон"

27 и 28 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию представит в Санкт-Петербурге ледовый рок-мюзикл «Ассоль».

Источник: Спортс"

— Вы анонсировали появление в мюзикле рок-музыкантов, которые будут петь вживую.

— Да, никакой фонограммы.

— Вы-то рок любите?

— Люблю. И в годы спортивной карьеры, и сейчас перед важными мероприятиями слушаю именно рок. Он помогает собраться, настроиться на победу.

— Кто же в вашем плейлисте?

— «Король и Шут», Pink Floyd, Queen… У Мэрилина Мэнсона тоже есть хорошие песни.

— А какой жанр вам абсолютно не близок?

— Нет такого. Я в этом плане всеядная. Слушаю разную музыку, даже шансон. Зависит от настроения, — ответила Загитова.