Загитова о шоу с Медведевой: «Я решила, что надо заканчивать негласный конфликт. Между нами было напряжение, но сейчас мы работаем в одном проекте»

— Яна Рудковская прокомментировала ситуацию так: «Алина и Женя помирились. Для тех, кто не в теме, — весьма непростые отношения фигуристок тянулись еще с Олимпиады-2018. Традиционно спортсменки лукавили и говорили, что у них нет конфликта, но на деле старались не пересекаться и отказывались от участия в общих проектах». Что в этих словах правда, а что — нет?