Загитова о шоу с Медведевой: «Я решила, что надо заканчивать негласный конфликт. Между нами было напряжение, но сейчас мы работаем в одном проекте»

— Вы и Женя Медведева в мюзикле «Ассоль» — как все получилось? Мир фигурного катания вздрогнул, услышав эту новость.
— Я решила, что надо заканчивать негласный конфликт между нами. Он, конечно, был. И лучшего повода, чем пригласить Женю в шоу «Ассоль», сложно придумать.
— Сами ей позвонили?
— Я написала: «Привет, спишь?» Причем это было днем. Женя ответила, мы встретились, все обсудили, и теперь она в нашей команде.
— Почему именно Медведевой доверили одну из ролей?
— Она яркая, талантливая фигуристка. Мне как продюсеру гордо иметь в команде такого человека, как Женя. Кстати, специально для нее мы придумали персонажа, которого нет в повести Грина — Хину Меннерс. Изначально она антагонист Ассоль, но ее ждет трансформация, как и главную героиню.
— Яна Рудковская прокомментировала ситуацию так: «Алина и Женя помирились. Для тех, кто не в теме, — весьма непростые отношения фигуристок тянулись еще с Олимпиады-2018. Традиционно спортсменки лукавили и говорили, что у них нет конфликта, но на деле старались не пересекаться и отказывались от участия в общих проектах». Что в этих словах правда, а что — нет?
— Радостно, что Яна заинтересовалась нашим шоу, ждем ее на премьере. А комментировать тут особо нечего. Между мной и Женей было напряжение, но сейчас мы работаем в одном проекте. Скоро выйдем репетировать на лед совместный номер, я очень этого жду, — сказала Загитова.
Загитова дала интервью Медведевой: губы, комплексы, безызбежность.