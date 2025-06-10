Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион — это перебор. Может быть, передадим название частной компании»

Давайте говорить откровенно, девчонке 23 года, называть ее именем стадион — это перебор. Возможно, есть такие преценденты в мире, но на данный момент мы говорим только о проекте внутри дворца, который будет заниматься «контентом» — а именно воспитанием будущих чемпионов в фигурном катании", — сказал Владимир Леонов.