Загитову обманули в миллиардном проекте? Родной дворец лишат имени Алины

Имя Алины Загитовой не присвоят новому ледовому дворцу в Казани. Что?! РИА Новости Спорт разбирается, кто посмел переиграть планы и чем имя олимпийской чемпионки заменят на фасаде арены.
Вместо Алины — частная компания
Накануне на уровне раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова план вроде бы оставался прежним. «Проект Центра фигурного катания Алины Загитовой также получил одобрение, — гласит сообщение на сайте главы региона. — Он будет расположен на улице Портовая, 2, и учитывает концепцию микрорайона». Ну, а если ледовая арена считается центром фигурного катания Алины Загитовой — то совершенно логично было бы считать, что на фасаде будет нанесена именно такая надпись.
Однако министр спорта Татарстана считает иначе.
«Вообще СМИ неправильно трактуют историю с дворцом, ошибочно считая, что он будет называться в честь Алины, — заявил Леонов “Матч ТВ”. — Будет объект, внутри которого будет располагаться школа либо академия Загитовой, но сам дворец фигурного катания будет называться по‑другому. Давайте говорить откровенно, девчонке 23 года, называть ее именем стадион — это перебор. Возможно, есть такие прецеденты в мире, но на данный момент мы говорим только о проекте внутри дворца, который будет заниматься “контентом” — а именно воспитанием будущих чемпионов в фигурном катании».
Первое, что хочется здесь спросить — а глава республики знает? Как известно, идея строительства центра фигурного катания родилась именно на встрече олимпийской чемпионки с Миннихановым ровно два года назад на полях Петербургского международного экономического форума. Всю дорогу проект позиционировался именно как центр фигурного катания Алины Загитовой. Фигуристка принимала непосредственное участие в работе над ним, не раз приезжала в Казань на совещания что, к слову, в том же интервью признает и сам Леонов: «Вместе с Алиной мы отстаивали необходимые помещения». Теперь же выясняется, что максимум, на что может рассчитывать Загитова — табличка на двери кабинета в административном крыле арены.
«Школа Загитовой» превращается в мем
Теперь о прецедентах. На фасаде ледовой арены в олимпийском парке Сочи (ныне Сириуса) большими буквами выведено: «Центр фигурного катания Волосожар и Транькова». Да, масштаб сооружения чуть поскромнее, чем миллиардный проект в Казани. Но сам факт — именем фигуристов объекты вполне себе называют и у нас.
Можно ли сравнивать Волосожар и Транькова с Загитовой? Татьяна и Максим, конечно, постарше «23-летней девчонки», это факт. Но это только подчеркивает уникальность достижения Алины, выигравшей олимпийское золото в 15 лет. К слову, оно было единственным для России в индивидуальных дисциплинах на той Олимпиаде — подняться на высшую ступень пьедестала в Пхенчхане-2018 смогли только хоккеисты. Ну, а то, что Татьяна и Максим олимпийские чемпионы не только в личном, но и в командном турнире… Так многие забывают, что на Играх в Пхенчхане Загитова выиграла не только золото, но и серебро. Она тоже выступала в двух дисциплинах и вклад в результат сборной внесла максимальный, выиграв свой сегмент соревнований, произвольную программу. А то, что этот результат оказался не золотым, а серебряным — явно вина не Загитовой, а других членов команды.
Другое дело, что на постройку ледовой арены в Казани требуются такие средства, что действительно можно обдумать варианты с коммерческим названием дворца — о чем, собственно, говорит Леонов. «Время сейчас непростое, может быть, передадим название частной компании. Есть определенные варианты», — подчеркивает министр спорта республики.
Миллиард рублей в нынешних обстоятельствах — это сумма более чем солидная. И если вариант обеспечить финансирование строительства прекрасной современной арены за счет продажи ее названия какой-либо фирме действительно реален, то, можно не сомневаться, первой под ним подпишется сама Алина. Ей уж точно хочется, чтобы стройка наконец началась — а то слова «школа Загитовой» уже постепенно становятся мемом.
А вот что действительно перебор — так это обосновывать рациональный подход к возведению дворца пренебрежительными словами о возрасте олимпийской чемпионки. Очевиден ответ на вопрос, кто внес больший вклад в популяризацию спорта в России и российского спорта в мире — пользующаяся до сих пор огромной популярностью что у нас, что за границей «23-летняя девчонка» или региональный чиновник, пусть и самый замечательный. И что Загитова точно заслужила — чтобы о ней говорили с уважением.