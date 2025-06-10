Загитову обманули в миллиардном проекте? Родной дворец лишат имени Алины

Можно ли сравнивать Волосожар и Транькова с Загитовой? Татьяна и Максим, конечно, постарше «23-летней девчонки», это факт. Но это только подчеркивает уникальность достижения Алины, выигравшей олимпийское золото в 15 лет. К слову, оно было единственным для России в индивидуальных дисциплинах на той Олимпиаде — подняться на высшую ступень пьедестала в Пхенчхане-2018 смогли только хоккеисты. Ну, а то, что Татьяна и Максим олимпийские чемпионы не только в личном, но и в командном турнире… Так многие забывают, что на Играх в Пхенчхане Загитова выиграла не только золото, но и серебро. Она тоже выступала в двух дисциплинах и вклад в результат сборной внесла максимальный, выиграв свой сегмент соревнований, произвольную программу. А то, что этот результат оказался не золотым, а серебряным — явно вина не Загитовой, а других членов команды.