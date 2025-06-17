Павел Колобков: «Министр спорта Татарстана никогда и не говорил, что дворец фигурного катания будет носить имя Загитовой. Произошло недопонимание»

А если академия или спортивная школа получит имя Загитовой, в этом есть определенная логика. Это будет правильное решение, лишь бы Загитова действительно занималась развитием спорта в этой академии. Главное, чтобы она уделяла внимание этому проекту", — сказал Павел Колобков.