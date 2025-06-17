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Павел Колобков: «Министр спорта Татарстана никогда и не говорил, что дворец фигурного катания будет носить имя Загитовой. Произошло недопонимание»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщал, что возводимый в Казани дворец фигурного катания, вероятно, не получит имя олимпийской чемпионки Алины Загитовой, хотя в нем будет располагаться школа фигуристки.

"Министр спорта Татарстана никогда и не говорил, что новый дворец фигурного катания будет носить имя Алины Загитовой. Эту информацию, видимо, запустили журналисты, произошло какое-то недопонимание.

Часто у дворцов спорта, стадионов коммерческие бренды в названии, а не имена, так как можно привлечь дополнительное финансирование, продав нейминг арены.

А если академия или спортивная школа получит имя Загитовой, в этом есть определенная логика. Это будет правильное решение, лишь бы Загитова действительно занималась развитием спорта в этой академии. Главное, чтобы она уделяла внимание этому проекту", — сказал Павел Колобков.