Ирина Роднина: «От иждивенческого отношения к стране пора избавляться. По соцобеспечению Россия далеко обогнала куда более развитые государства»

Зачем нам от них что-то перенимать, если лучше создавать свое. Должно быть бережное и уважительное отношение к своей стране. Патриотизм на голом месте не бывает — это длительный процесс воспитания и образования.
Помню, еще лет 8−10 назад народ ерничал: что у нас за праздник такой — 12 июня, а сейчас такие вопросы уже никто не задает. Так что это процесс, который иногда требует времени, иногда большего внимания.
— В чем патриотизм в США лучше нашего?
— Зачем сравнивать? Это как говорить, что канадский волк воет дольше и красивее. В Америке граждане любят и гордятся своей страной. Это могу сказать совершенно точно.
— Можно ли говорить, что в России любят и гордятся страной?
— У нас слишком много перемен происходило. Посмотрите, как за последние сто с небольшим лет все менялось в стране. Поэтому, наверное, это нам где-то делать сложнее.
Мне кажется, столько, сколько наша страна делает для граждан, особенно для сегодняшнего поколения, мы во многих вопросах социального обеспечения далеко обогнали другие страны, куда более развитые.
Но все-таки при этом мы иногда считаем, что этого мало, что надо больше. Мне кажется, пора избавляться от иждивенческого отношения к стране.
— Какое отношение должно быть в идеале?
— Что ты можешь для страны сделать, а не какие блага она тебе создает. Блага возникают, когда все работают.
Это длительная работа всего общества и руководства страны, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
Ирина Роднина: «Проблемы в России есть и всегда будут. Не думайте, что когда-нибудь наступит время или есть страна, где проблем нет».