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Ирина Роднина: «От иждивенческого отношения к стране пора избавляться. По соцобеспечению Россия далеко обогнала куда более развитые государства»

— Сравнение патриотизма в США и России? Это разная культура, воспитание и образование. Зачем тут сравнивать? Это как сравнивать английский и русский язык — два самостоятельных языка.

Источник: Спортс"

Зачем нам от них что-то перенимать, если лучше создавать свое. Должно быть бережное и уважительное отношение к своей стране. Патриотизм на голом месте не бывает — это длительный процесс воспитания и образования.

Помню, еще лет 8−10 назад народ ерничал: что у нас за праздник такой — 12 июня, а сейчас такие вопросы уже никто не задает. Так что это процесс, который иногда требует времени, иногда большего внимания.

— В чем патриотизм в США лучше нашего?

— Зачем сравнивать? Это как говорить, что канадский волк воет дольше и красивее. В Америке граждане любят и гордятся своей страной. Это могу сказать совершенно точно.

— Можно ли говорить, что в России любят и гордятся страной?

— У нас слишком много перемен происходило. Посмотрите, как за последние сто с небольшим лет все менялось в стране. Поэтому, наверное, это нам где-то делать сложнее.

Мне кажется, столько, сколько наша страна делает для граждан, особенно для сегодняшнего поколения, мы во многих вопросах социального обеспечения далеко обогнали другие страны, куда более развитые.

Но все-таки при этом мы иногда считаем, что этого мало, что надо больше. Мне кажется, пора избавляться от иждивенческого отношения к стране.

— Какое отношение должно быть в идеале?

— Что ты можешь для страны сделать, а не какие блага она тебе создает. Блага возникают, когда все работают.

Это длительная работа всего общества и руководства страны, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Ирина Роднина: «Проблемы в России есть и всегда будут. Не думайте, что когда-нибудь наступит время или есть страна, где проблем нет».