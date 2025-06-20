Центр разрешения спортивных споров Канады удовлетворил апелляцию Соренсена и снял санкции с фигуриста, ранее отстраненного за «сексуальное злоупотребление»

Согласно позиции апеллянта, Универсальный кодекс поведения по предупреждению и пресечению жестокого обращения в спорте (UCCMS) не может в данном случае быть основанием для санкций, так как он был принят только в 2022 году; привлечь к ответственности можно только за действия, совершенные после подписания кодекса.