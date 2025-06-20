На дневное шоу Загитовой «Ассоль» продано 1067 билетов за два дня. На вечерние — 153 и 25 билетов

При этом на шоу в 19:00 и 27 июня, и 28 июня на эти секторы доступно 978 и 660 билетов соответственно.
За последние два дня на шоу 27 июня продано 153 билета, на шоу 28 июня продано 1067 билетов на дневной показ и 25 билетов на вечерний (с учетом сданных билетов).
Рок-мюзикл по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса», продюсером которого является олимпийская чемпионка Алина Загитова, покажут 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге.
Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются — два показа уже отменили.
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