На дневное шоу Загитовой «Ассоль» продано 1067 билетов за два дня. На вечерние — 153 и 25 билетов

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Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки

За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе. А одна из самых талантливых ее спортсменок остается на виду СМИ даже после завершения карьеры. Биография Алины Загитовой — это история золотой девочки, которая сегодня штурмует практически все сферы жизни.