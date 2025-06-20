Дегтярев назвал липовыми медали в фигурном катании без россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Распределение медалей в международных турнирах по фигурному катанию без участия россиян является примером недобросовестной конкуренции. Об этом на сессии «Спорт как универсальный язык диалога» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
«Это недобросовестная конкуренция, липовые медали. В том числе в фигурном катании. Какие там медали без россиян? Или в синхронном плавании? Задача там захватить наше. Принимаются решения юридического характера, мы будем их отбивать. Это недобросовестная конкуренция западных стран и некоторых восточных. Спорт стал полем боя», — отметил Дегтярев.
Российские спортсмены с 2022 года на основании рекомендаций МОК лишены возможности выступать под флагом страны, в преимущественно зимних видах спорта сохраняется их полное отстранение. В октябре 2023 года ОКР был отстранен на неопределенный срок.
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работают тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.