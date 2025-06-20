Дегтярев назвал липовыми медали в фигурном катании без россиян

«Это недобросовестная конкуренция, липовые медали. В том числе в фигурном катании. Какие там медали без россиян? Или в синхронном плавании? Задача там захватить наше. Принимаются решения юридического характера, мы будем их отбивать. Это недобросовестная конкуренция западных стран и некоторых восточных. Спорт стал полем боя», — отметил Дегтярев.