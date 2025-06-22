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«Готовим совместные номера, удивим точно». Загитова выложила видео с Медведевой во время репетиции шоу

27−28 июня олимпийская чемпионка Загитова представит ледовое шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге.

«Мы с Женей вас ждем. Готовим совместные номера, удивим точно», — написала Загитова в своем телеграм-канале.

Также фигуристки записали видео во время репетиции.

Загитова: Дорогие петербуржцы, приглашаем вас на шоу «Ассоль», которое пройдет уже в следующие выходные. Жень, че скажешь?

Медведева: Репетируем вовсю. Время — полпервого ночи.

Загитова: Но мы бодры и веселы.

Медведева: Мы пашем!

Загитова: И ждем вас!

Медведева: В Питере. Приходите.

Будет ли солд-аут на шоу Загитовой? Продажи резко ускорились — билеты скупают секторами.