«Готовим совместные номера, удивим точно». Загитова выложила видео с Медведевой во время репетиции шоу

«Мы с Женей вас ждем. Готовим совместные номера, удивим точно», — написала Загитова в своем телеграм-канале.
Также фигуристки записали видео во время репетиции.
Загитова: Дорогие петербуржцы, приглашаем вас на шоу «Ассоль», которое пройдет уже в следующие выходные. Жень, че скажешь?
Медведева: Репетируем вовсю. Время — полпервого ночи.
Загитова: Но мы бодры и веселы.
Медведева: Мы пашем!
Загитова: И ждем вас!
Медведева: В Питере. Приходите.
Будет ли солд-аут на шоу Загитовой? Продажи резко ускорились — билеты скупают секторами.