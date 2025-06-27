Тарасова о шоу Загитовой: «Впервые слышу, чтобы на такое дорогостоящее мероприятие билеты раздавали бесплатно»

Читала, что билеты идут очень тяжело, два шоу из пяти сняли. Честно, впервые слышу, чтобы на такое дорогостоящее мероприятие их раздавали бесплатно. Там же есть исполнители, которые стоят больших денег. На моей памяти, это первый подобный случай. Возможно, на генеральную репетицию или премьеру билеты могут быть бесплатными, но в остальном так не бывает. Это говорит о том, что люди не идут, потому что разных шоу у нас очень много.