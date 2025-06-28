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Загитова объявила о солд-ауте на все показы шоу «Ассоль» в Петербурге

Загитова: все билеты на ледовое шоу «Ассоль» в Петербурге проданы.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объявила о том, что все билеты на ее ледовое шоу «Ассоль» и во второй день показа проданы.

Шоу «Ассоль», рок-мюзикл на льду по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса», проходит в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня. В пятницу состоялось премьерное представление, в субботу будут показаны два спектакля. В шоу, помимо Загитовой, выступают двукратные вице-чемпионы Олимпийских игр Евгения Медведева, Владимир Морозов, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и другие известные фигуристы.

«Sold out (все билеты проданы)», — написала Загитова в своем Telegram-канале, указав дату 28 июня и время начала двух шоу.

Ранее олимпийская чемпионка сообщала, что все билеты были проданы и на премьерный показ шоу «Ассоль».

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