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Рудковская — Загитовой после шоу «Ассоль»: «Это такая планка, которую ты не только себе задрала, но и всем нам. Потрясающее шоу, и это все ты сделала сама»

Шоу Загитовой «Ассоль» прошло в Санкт-Петербурге. Продюсер Рудковская посетила последний показ.

Источник: Спортс"

«Очень благодарна, что сегодня такой человек приехал поддержать вас. Она очень многое сделала для нашего шоу-бизнеса. Мне многому нужно поучиться у вас. Но я уверена, что вы поделитесь со мной этим опытом», — сказала олимпийская чемпионка Загитова.

"Знаете, это такая планка, которую ты не только себе задрала, но и всем нам. Потрясающее шоу, стильно! И это все ты сделала сама. И в таком юном возрасте.

Понятно, что была команда. Но рулевой командир, капитан этих алых парусов — Алина Загитова!

Ты знаешь, я приготовила тебе искренний подарок. Это мишка-твоя копия с алыми парусами и с корабликом. Хочу, чтобы твой кораблик красиво плыл везде и покорял новые горизонты", — отметила Рудковская.

Также супруга Евгения Плющенко подарила подобные игрушки Евгении Медведевой и Алексею Ягудину.

«Мой муж считает его своим самым серьезным соперником», — добавила Рудковская про Ягудина.

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений.

Между Загитовой и Рудковской — ураган: продюсер намекала на плагиат, а теперь собирается на «Ассоль».

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