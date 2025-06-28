Рудковская — Загитовой после шоу «Ассоль»: «Это такая планка, которую ты не только себе задрала, но и всем нам. Потрясающее шоу, и это все ты сделала сама»

«Очень благодарна, что сегодня такой человек приехал поддержать вас. Она очень многое сделала для нашего шоу-бизнеса. Мне многому нужно поучиться у вас. Но я уверена, что вы поделитесь со мной этим опытом», — сказала олимпийская чемпионка Загитова.