Загитова после шоу «Ассоль»: «Это было очень круто и масштабно, три солд-аута. Ваша поддержка заряжает нас на новые вершины»

Хочется сказать огромное спасибо Петербургу и не только, потому что к нам приезжали люди со всех уголков нашей страны. И не только: приезжали люди из Китая. Поэтому огромное вам спасибо, для нас это очень важно. Вы — двигатель нашего развития.