Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Движемся к реализации проекта, идут земляные работы. К следующему сезону, весной — в начале лета, хотим завершить»

"Как вы знаете, в начале лета прошел градсовет по ряду объектов, в том числе по этой арене. На нем одобрили дизайнерскую часть: фасады, а также общий подход к стройке. В общем, утвердили все финальные решения.
Движемся, как и договаривались, к реализации проекта: сейчас идут земляные работы, мы выходим в летнюю строительную кампанию. К следующему сезону, весной — в начале лета, хотим завершить проект, ввести в эксплуатацию и начать работу внутри", — сказал Владимир Леонов.
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