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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Движемся к реализации проекта, идут земляные работы. К следующему сезону, весной — в начале лета, хотим завершить»

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов одобрил проект строительства Центра фигурного катания в Казани. В нем планируется разместить школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Источник: Спортс"

"Как вы знаете, в начале лета прошел градсовет по ряду объектов, в том числе по этой арене. На нем одобрили дизайнерскую часть: фасады, а также общий подход к стройке. В общем, утвердили все финальные решения.

Движемся, как и договаривались, к реализации проекта: сейчас идут земляные работы, мы выходим в летнюю строительную кампанию. К следующему сезону, весной — в начале лета, хотим завершить проект, ввести в эксплуатацию и начать работу внутри", — сказал Владимир Леонов.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет.

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