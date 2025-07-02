Светлана Журова: «Если школе просто дадут имя Загитовой и Алина никак не будет участвовать, у нее могут возникнуть проблемы. Любое имя можно опорочить»

"Я нормально отношусь к школам с чьим-то именем, если человек сам занимается своей школой, академией, контролирует процессы, участвует в деятельности. Если школе просто дадут имя Загитовой и Алина никак не будет участвовать, могут возникнуть проблемы у нее. Вы же понимаете, что любое имя могут опорочить.