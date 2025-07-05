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Загитова о совместном номере с Медведевой: «Чувства смешанные, мы давно не катались вместе. Женя пошла навстречу, все получилось, зрители порадовались»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Олимпиады-2022 Евгения Медведева вместе выступили в шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

— У вас недавно прошло шоу. Какие эмоции?

— Я все еще не могу отойти от этого масштабного мероприятия, которое не забуду никогда. Была проделана большая работа всей командой. Я вложила в него всю душу.

— У вас был номер с Женей Медведевой…

— Это были смешанные чувства, потому что давно не катались вместе. Было интересно, мне очень понравилось. Она пошла навстречу, у нас все получилось, зрители порадовались, — сказала фигуристка.

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений.

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