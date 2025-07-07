Алина Загитова: «Я/Мы Ассоль» — это призыв верить в чудо, не предавать себя и идти к мечте. Только так мы сможем победить тьму хейта и зажечь свет любви и сострадания в наших сердцах"

Все 3 своих сольных номера я поставила сама, это мой первый такой опыт. В них я постаралась сказать «нет!» этой жестокости, этому равнодушию, этому хейту. Я хотела показать, что каждый человек — это целый мир, полный талантов и возможностей. Каждый человек заслуживает уважения, даже если он не вписывается в узкие рамки общества.