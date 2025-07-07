Бостонский клуб фигурного катания учредит премию памяти Шишковой и Наумова

Шишкова и Наумов — чемпионы мира в парном катании 1994 года, они работали тренерами в Штатах после завершения спортивной карьеры. Пара погибла в ночь на 30 января в авиакатастрофе Вашингтоне — всего жертвами той трагедии стали 67 человек.