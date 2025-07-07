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Бостонский клуб фигурного катания учредит премию памяти Шишковой и Наумова

Бостонский клуб фигурного катания учредит награду в память о Евгении Шишковой и Вадиме Наумове, которые в январе погибли в авиакатастрофе в США.

Источник: Спортс"

Об этом говорится на сайте организации.

Начиная с 2026-го премия имени Шишковой и Наумова будет вручаться тренерам. Она не предусматривает денежного вознаграждения, а точные критерии еще будут определены вместе с Максимом Наумовым (сыном Евгении и Вадима).

Кроме того, будут учреждены премии в честь других погибших фигуристов, представлявших клуб, — Спенсера Лейна и Джинны Хан. В память о жертвах также планируют установить мемориал.

Шишкова и Наумов — чемпионы мира в парном катании 1994 года, они работали тренерами в Штатах после завершения спортивной карьеры. Пара погибла в ночь на 30 января в авиакатастрофе Вашингтоне — всего жертвами той трагедии стали 67 человек.

Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США.