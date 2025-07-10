Загитова о работе над шоу «Ассоль»: «У меня профессиональная команда. Но я такой человек, что я во все лезу, все мне интересно»

«У меня 100% профессиональная команда, каждый делает свою работу на 100−200%. Но просто я такой человек, что я во все лезу, все мне интересно. Говорю режиссеру (Светлане Краюшкиной — Спортс» «): “Свет, мне кажется, что вот тут надо переделать, давай что-то другое попробуем”. Она говорит: “Да нет, будет все классно”. А я: “Давай попробуем два варианта”. Она такая: “Окей, вот это твой вариант, вот это мой вариант”. Я такая: “Ну ладно, ты права”.