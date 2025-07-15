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Туктамышева о любимой музыке: «У меня очень много всего, но нет попсы и русского рэпа. Обожаю любой старый рок»

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года ответила на вопросы в своей рубрике на Okko Спорт.

Источник: Sports.Ru

— Какую музыку слушаешь? Кого из исполнителей?

— Я люблю Coldplay, я практически все треки знаю. Вот недавно на концерт ездила — это была прям моя большая мечта, и я ее выполнила.

Вообще, у меня очень много разной музыки: я и хип-хоп люблю, и старый рок — как наш, так и зарубежный. Вообще обожаю в целом именно старый рок, любой. Мне нравится и панк, но не так много я его слушаю, но в целом тоже мне нравится стиль. [Нравится] классика.

Я не могу конкретно назвать что-то, но у меня очень много всего. У меня нет русской попсы, в принципе попсы и русского рэпа. Ну, какие-то отдельные есть песни, тоже старые, какие-нибудь олдскульные, но крайне мало. И вообще в принципе русской музыки мало. Но есть именно какие-то [песни], которые немножко ретро.

— На концертах каких исполнителей ты была? Какие понравились больше всего?

— Была на трех: это Scorpions, Weeknd и Coldplay. И Coldplay, конечно, так как это была моя мечта очень долгие годы, это была просто феерия какая-то. Я таких эмоций, мне кажется, давно не получала.

К Weeknd я абсолютно спокойно отношусь, поэтому и на концерт я пошла чисто с ребятами потусить. Scorpions — был не как такой рок-концерт, это было в небольшом здании, сидячие места. Прикольно, но не зацепило.

Мечтаю попасть еще на Кендрика Ламара, на Рианну. На Red Hot Chili Peppers — это вообще одна из моих любимых тоже групп, если не любимая, — ответила Туктамышева.