Туктамышева о любимой музыке: «У меня очень много всего, но нет попсы и русского рэпа. Обожаю любой старый рок»

Вообще, у меня очень много разной музыки: я и хип-хоп люблю, и старый рок — как наш, так и зарубежный. Вообще обожаю в целом именно старый рок, любой. Мне нравится и панк, но не так много я его слушаю, но в целом тоже мне нравится стиль. [Нравится] классика.