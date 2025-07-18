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Татьяна Тарасова о Загитовой и Медведевой: «Дуэт, конечно, хороший. Они вместе и выступали. Это было удовольствие на них смотреть»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступила в шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль» в июне. 13 сентября Загитова выступит в шоу Медведевой.

Источник: Спортс"

"Я не смотрела шоу Загитовой, не ездила в Питер, буду смотреть шоу Медведевой. Девочки имеют право делать шоу. Дуэт, конечно, хороший. Они вместе и выступали (во время спортивной карьеры). Это было удовольствие на них смотреть. Они выдающиеся наши спортсменки, чемпионки. Это прекрасно.

Если она (Женя) меня пригласит, то конечно (приду). Желаю полных трибун", — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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