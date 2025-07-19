«У Загитовой нет страха видеть себя разной. Многим нравится, что у нас получается». Стилист Dasha Prada о сотрудничестве с фигуристкой

— Об Алине до начала нашей работы я не знала ничего. Просто когда поступила в университет, она оказалась моей одногруппницей. Весь первый курс я не ходила на учебу, потому что постоянно работала, так что мы с ней даже ни разу не поздоровались. А свел нас общий знакомый, мой коллега по цеху в индустрии съемок. Позвонил мне и сказал: Алине Загитовой нужен образ на мероприятие, не помню уже, на какое именно. Так мы с ней и познакомились.
— Как давно вы начали сотрудничать? — На постоянной основе мы работаем с февраля-марта этого года. Прежде в редких случаях сотрудничали проектно.
— Вы писали, что любите работать с Алиной, и она, ваша цитата, «комфортный клиент». Какими качествами обладает комфортный клиент?
— В первую очередь, у нее нет страха видеть себя разной. Но вообще я скорее не про личностные качества, а про взаимодействие. Когда коммуникация выстроена правильно, стилист и клиент двигаются в одну сторону и одинаково понимают, чего хотят. Это основа прогресса в визуале моих клиентов.
— Судя по тому, какое разнообразие демонстрирует Алина в последние месяцы, вам удалось выстроить тот самый диалог.
— Не могу отвечать за нее, но мы действительно попробовали много разных амплуа. Мне кажется, у нас абсолютное доверие, она вообще перестала бояться меняться.
— Съемка в Париже для Forbes показала Алину с совершенно другой стороны. Какая перед вами стояла задача и насколько легко Алина соглашалась на эксперименты?
— Мне как стилисту важно показывать клиентов с разных сторон. Интервью для Forbes — серьезная история, не что-то легкомысленное, так что мне хотелось показать выносливость и суперсильный характер Алины. И ее многогранность, конечно. К тому же Париж всегда добавляет вдохновения.
— Алина как будто резко переросла большую часть своей аудитории, в том числе и с помощью стиля. Так получилось, что многие из прежних поклонников теперь пишут ей «уже не та», «раньше была лучше». В команде, которая работает над ее образом, как-то на это реагируют? И что бы вы ответили таким критикам?
— Никто на это не реагирует. Любые шаги медийного человека так или иначе широко обсуждаются. Странно реагировать на каждый комментарий, потому что придираются ко всем и всегда. Что ответить критикам? Не знаю, все классно. Нам нравится то, что мы делаем. Многим нравится, что у нас получается. Мои образы не деньги, чтобы нравиться всем, — сказала стилист Dasha Prada.