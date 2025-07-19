«У Загитовой нет страха видеть себя разной. Многим нравится, что у нас получается». Стилист Dasha Prada о сотрудничестве с фигуристкой

— Об Алине до начала нашей работы я не знала ничего. Просто когда поступила в университет, она оказалась моей одногруппницей. Весь первый курс я не ходила на учебу, потому что постоянно работала, так что мы с ней даже ни разу не поздоровались. А свел нас общий знакомый, мой коллега по цеху в индустрии съемок. Позвонил мне и сказал: Алине Загитовой нужен образ на мероприятие, не помню уже, на какое именно. Так мы с ней и познакомились.