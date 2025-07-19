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Алина Загитова: «Давно не записывала “кружочков” — все хорошо, просто решила сделать детокс от соцсетей. Снова начинаем работать, новые проекты ждут нас»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию записала видео для телеграм-канала.

Источник: Sports.Ru

«Ребята, всем привет! Я снова с вами, давно не записывала для вас “кружочков”. Вижу, что вы меня уже потеряли.

Но все хорошо, я просто решила сделать детокс от соцсетей, отдохнуть после такого жесткого трипа. Слетала в Турцию, вот прилетела в Москву, снова начинаем работать, новые проекты ждут нас", — сказала Загитова.

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