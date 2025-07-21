Владислав Жуков: «Жилина — полноценная гражданка Азербайджана. Гражданство ей присвоили по особому правилу — для талантливых спортсменов»

Что же касается документов, то единственное, чего сейчас нет у Вероники — того самого ID. Если очень грубо, это документ для внутреннего пользования, но никаких преимуществ над паспортом у него нет. Да и то — после того, как (или если?) Вероника откажется от российского гражданства, этот ID ей вручат. Он уже готов — просто находится в Министерстве внутренних дел до 18-летия.