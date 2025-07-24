Алина Загитова: «Занялась жестким разбором своего гардероба. Советую и вам это сделать — с этого начинается новый этап жизни»

Конечно, сложно. Сложно расставаться со всем этим. Но я понимаю, что это необходимо. И вам, кстати, советую это сделать. Потому что с этого начинается новый этап вашей жизни. Поэтому ждите новых образов. Я уверена, что мы вас еще очень сильно удивим", — сказала фигуристка.