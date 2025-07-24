Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Все решения приняты, начали строительство объекта. Алина на это ставит свое имя, поэтому работаем»

Буквально вчера мы с Алиной проводили ВКС, как только у нее закончилось шоу в Санкт-Петербурге. Мы сейчас работаем непосредственно по созданию самой школы. Объект объектом, а в каком юридическом статусе она будет пребывать, какая там будет численность персонала, какой набор, какой тренерский штаб — в этом ключе мы сейчас работаем.