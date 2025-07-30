В ISU увеличились расходы в 2024 году из-за дела Валиевой

В документе отмечается, что рост прочих операционных затрат связан с проведением конгресса ISU в 2024 году, что добавило более 1 миллиона швейцарских франков по сравнению с предыдущим годом. Также расходы увеличились из-за юридических затрат, связанных с антидопинговыми делами, включая дело Валиевой, а также дополнительных затрат на запуск Кубка мира по шорт-треку и другие инициативы по улучшению мероприятий.