В ISU увеличились расходы в 2024 году из-за дела Валиевой

В документе отмечается, что рост прочих операционных затрат связан с проведением конгресса ISU в 2024 году, что добавило более 1 миллиона швейцарских франков по сравнению с предыдущим годом. Также расходы увеличились из-за юридических затрат, связанных с антидопинговыми делами, включая дело Валиевой, а также дополнительных затрат на запуск Кубка мира по шорт-треку и другие инициативы по улучшению мероприятий.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Она сможет вернуться к соревнованиям в декабре 2025 года.
После отмены результатов Валиевой ISU пересмотрел итоги командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022, где россияне опустились с первого места на третье. Золотая медаль была присуждена команде США, серебро досталось японским спортсменам. В результате допингового скандала Валиева лишилась медали Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях, а также золотых наград чемпионата Европы 2022 года и чемпионатов России.