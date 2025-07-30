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В ISU увеличились расходы в 2024 году из-за дела Валиевой

Дело российской фигуристки Камилы Валиевой стало одним из факторов, способствующих увеличению операционных расходов Международного союза конькобежцев (ISU) в 2024 году, согласно отчету, размещенному на официальном сайте организации.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

В документе отмечается, что рост прочих операционных затрат связан с проведением конгресса ISU в 2024 году, что добавило более 1 миллиона швейцарских франков по сравнению с предыдущим годом. Также расходы увеличились из-за юридических затрат, связанных с антидопинговыми делами, включая дело Валиевой, а также дополнительных затрат на запуск Кубка мира по шорт-треку и другие инициативы по улучшению мероприятий.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Она сможет вернуться к соревнованиям в декабре 2025 года.

После отмены результатов Валиевой ISU пересмотрел итоги командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022, где россияне опустились с первого места на третье. Золотая медаль была присуждена команде США, серебро досталось японским спортсменам. В результате допингового скандала Валиева лишилась медали Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях, а также золотых наград чемпионата Европы 2022 года и чемпионатов России.