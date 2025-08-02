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Губерниев о школе Загитовой за 1,29 млрд рублей: «Если в Татарстане считают, что объект нужен — так тому и быть. Спортивные объекты нужны стране»

На строительство школы фигурного катания олимпийской чемпионки Загитовой выделят 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Срок завершения работ — 1 декабря 2026 года.

Источник: Спортс"

"Я же не пресс-секретарь правительства Татарстана. Если они считают, что этот объект нужен, так тому и быть. Спортивные объекты нужны стране.

К тому же не думаю, что там будет только фигурное катание, в Татарстане активно строятся спортивные сооружения. Насколько я представляю, в данном случае речь идет не только о школе Загитовой, а многофункциональный комплекс.

В данном случае я просто надеюсь, что это будет не последний объект, который будет построен в России в целом и в Татарстане в частности«, — сказал комментатор и ведущий “Матч ТВ” Губерниев.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет.