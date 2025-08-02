Губерниев о школе Загитовой за 1,29 млрд рублей: «Если в Татарстане считают, что объект нужен — так тому и быть. Спортивные объекты нужны стране»

"Я же не пресс-секретарь правительства Татарстана. Если они считают, что этот объект нужен, так тому и быть. Спортивные объекты нужны стране.
К тому же не думаю, что там будет только фигурное катание, в Татарстане активно строятся спортивные сооружения. Насколько я представляю, в данном случае речь идет не только о школе Загитовой, а многофункциональный комплекс.
В данном случае я просто надеюсь, что это будет не последний объект, который будет построен в России в целом и в Татарстане в частности«, — сказал комментатор и ведущий “Матч ТВ” Губерниев.
Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет.