Тарасова рассказала, что ее многое связывало с погибшим комментатором Гришиным

МОСКВА, 5 авгута. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова запомнит погибшего комментатора Александра Гришина профессиональным человеком. Об этом она рассказала ТАСС.
Гришин погиб в возрасте 47 лет после несчастного случая.
«У меня с ним очень много связано, я запомню его очень профессиональным человеком, — сказала Тарасова. — Мне нравилось, как он работает, восхищало его знание предмета, детали предмета, потрясающая память. Он любил свое дело, любил и знал. Я была счастлива с ним работать. Он был моим товарищем, только начал жить, только женился, у него родился ребенок, маленький совсем. Это очень большая потеря».
Гришин работал на телеканалах 7ТВ, «Спорт» (позднее — «Россия-2»), «Матч ТВ» и Первом канале. Вместе с Тарасовой комментировал соревнования по фигурному катанию.