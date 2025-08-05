Тарасова рассказала, что ее многое связывало с погибшим комментатором Гришиным

«У меня с ним очень много связано, я запомню его очень профессиональным человеком, — сказала Тарасова. — Мне нравилось, как он работает, восхищало его знание предмета, детали предмета, потрясающая память. Он любил свое дело, любил и знал. Я была счастлива с ним работать. Он был моим товарищем, только начал жить, только женился, у него родился ребенок, маленький совсем. Это очень большая потеря».