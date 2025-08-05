Медведева назвала комментатора Гришина золотым голосом фигурного катания

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева назвала спортивного комментатора Александра Гришина золотым голосом фигурного катания.
Гришин погиб в результате несчастного случая на железной дороге. Ему было 47 лет.
«В голове не укладывается. Саша, дорогой наш друг и коллега. Покойся с миром, золотой голос фигурного катания», — написала Медведева в сториз в Instagram*.
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков назвал Гришина учителем.
«Сашка, как же так? Друг, коллега, учитель. Голос фигурного катания. Как мы дальше без тебя? Земля пухом. Слезы», — написал Траньков.
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Галлямов предложил ввести специальный приз имени Гришина. «Ужасная новость. Александр был замечательным знатоком нашего вида спорта, очень часто его оценки помогали более точно оценить тот или иной прокат. Это был голос фигурного катания, сдержанный, рассудительный, понятный, доступный. Александр, спасибо вам за непередаваемые моменты. Покойтесь с миром. Мне кажется, что можно было бы ввести специальный приз имени Александр Гришина, например на “Русском вызове” или на прыжковом турнире. За самый целостный образ или самое органичное выступление. Именно такими казались комментарии Александра», — написал Галлямов в Telegram-канале.
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