Медведева назвала комментатора Гришина золотым голосом фигурного катания

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Галлямов предложил ввести специальный приз имени Гришина. «Ужасная новость. Александр был замечательным знатоком нашего вида спорта, очень часто его оценки помогали более точно оценить тот или иной прокат. Это был голос фигурного катания, сдержанный, рассудительный, понятный, доступный. Александр, спасибо вам за непередаваемые моменты. Покойтесь с миром. Мне кажется, что можно было бы ввести специальный приз имени Александр Гришина, например на “Русском вызове” или на прыжковом турнире. За самый целостный образ или самое органичное выступление. Именно такими казались комментарии Александра», — написал Галлямов в Telegram-канале.