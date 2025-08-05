Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет

Не стало Александра Гришина — комментатора Первого канала. Именно он в последние годы был голосом фигурного катания. Работал с Татьяной Тарасовой, Максимом Траньковым, Анной Щербаковой, а часто — один.
Но всегда — с любовью к спорту и спортсменам.
● О трагедии сообщила жена Александра — Анастасия Гришина: погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь.
Чуть позже стали известны подробности, их сообщила главная напарница комментатора — заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова: «Это ужасная новость. Его сбила электричка».
● 26 июня Гришину исполнилось 47 лет. Несмотря на техническое образование (окончил МАМИ по специальности «технология и автоматизация машиностроения»), Александр почти сразу после университета пришел на телевидение.
Его карьера началась на телеканале «7ТВ» в 2002-м. Он успел поработать на главных спортивных каналах: «Спорт» (позднее — «Россия-2»), «Матч ТВ». А с 2018-го Гришин комментировал на Первом.
В его активе — пять Олимпиад, матчи чемпионата мира и Европы по футболу. И, конечно, фигурное катание. Гришин работал в паре со звездами и один, комментировал все — от крупных международных турниров до контрольных прокатов юниоров.
У Александра осталась жена Анастасия и сын Павел, которому в сентябре исполнится два года.
● Гришин всегда с любовью отзывался о фигуристах, искал плюсы, даже когда они ошибались на льду. Его отношение к работе в двух репликах:
1️⃣ «Работать в фигурном катании и не знать Тарасову невозможно. Но до совместных комментариев мы были знакомы очень шапочно. Здоровались, но я держался на расстоянии: где я, а где Тарасова! Но когда стало известно, что мы будем комментировать вместе, она на каких-то соревнованиях сама поймала меня и сказала красивым поставленным голосом: “Саша, нам с вами работать, а мы не очень хорошо знакомы. Вот мой номер, звоните и приезжайте”.
Она пригласила в гости. Я робел немного, конечно, но не мог отказаться. Только я зашел, она первым делом: «Саш, кофе будете? Это я из Америки привезла, лучший!» А я кофе очень люблю. И вот этим гостеприимством, душевностью она меня сразу покорила. У Татьяны Анатольевны невероятная харизма, бешеная энергетика, она заполняет собой любое пространство.
Но при этом мы говорили абсолютно на равных. Я ни разу не почувствовал, что она где-то на небесах, а я внизу. Обсуждали рабочие моменты: кто будет начинать репортаж, как мы будем взаимодействовать и так далее….
Я очень трепетно отношусь к чистоте русского языка, а у Татьяны Анатольевны он потрясающе богатый. Она иногда так скажет, что понимаешь: точнее вообще невозможно! Каждый наш эфир обогащает не только зрителей, но и меня. Я выхожу с работы, может быть, уставшим, но наполненным новыми эмоциями и знаниями«. (интервью Спортс»" в 2022-м).
2️⃣ «Я вообще считаю, что эмоции — это основная составляющая спортивного репортажа. Ведь спорт, в первую очередь, чем он прекрасен? Он прекрасен тем, что мы сопереживаем кому-то, соответственно, проявляем эмоции. И если мы будем абсолютно беспристрастны, мы будем, ну, словно роботы, тогда искусственный интеллект нам в помощь. Мы можем кого-то из спортсменов выделять даже непроизвольно.
Конечно, каждый раз волнуюсь. Но я очень люблю прямые эфиры, очень люблю. И благо, мы фигурное катание, как правило, показываем вживую, но перед каждым эфиром, конечно, волнуюсь. Несмотря на то, что уже не первый год и даже уже больше 10 лет мы это делаем.
Мне кажется, что это предвкушение чего-то таинственного, чего-то нового, оно и помогает раскрашивать эти эфиры. Без волнения, когда ты выходишь уже как робот в абсолютном спокойствии, думаю, что будет значительно хуже». (интервью Транькову в Подкаст. Лаб в 2023-м).
● Тарасова одной из первых выразила соболезнования семье Гришина: «У меня с ним очень много связано, я запомню его очень профессиональным человеком. Мне нравилось, как он работает, восхищало его знание предмета, детали предмета, потрясающая память.
Он любил свое дело, любил и знал».