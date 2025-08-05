Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет

Она пригласила в гости. Я робел немного, конечно, но не мог отказаться. Только я зашел, она первым делом: «Саш, кофе будете? Это я из Америки привезла, лучший!» А я кофе очень люблю. И вот этим гостеприимством, душевностью она меня сразу покорила. У Татьяны Анатольевны невероятная харизма, бешеная энергетика, она заполняет собой любое пространство.



Но при этом мы говорили абсолютно на равных. Я ни разу не почувствовал, что она где-то на небесах, а я внизу. Обсуждали рабочие моменты: кто будет начинать репортаж, как мы будем взаимодействовать и так далее….



Я очень трепетно отношусь к чистоте русского языка, а у Татьяны Анатольевны он потрясающе богатый. Она иногда так скажет, что понимаешь: точнее вообще невозможно! Каждый наш эфир обогащает не только зрителей, но и меня. Я выхожу с работы, может быть, уставшим, но наполненным новыми эмоциями и знаниями«. (интервью Спортс»" в 2022-м).