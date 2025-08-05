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Следователи назвали причину гибели спортивного комментатора Александра Гришина

Причиной смерти спортивного комментатора Александра Гришина стал переход в неположенном месте на железнодорожной станции Битца в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

«В ночь на 5 августа поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом Александра Гришина на первом пути станции Битца. По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте», — приводит ТАСС слова собеседника.

Ранее во вторник супруга комментатора рассказала ТАСС, что он скончался «в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь». Ему было 47 лет.

С 2002 по 2004 год Александр Гришин работал на телеканале «7ТВ». С 2004 по 2015 год он был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее — «Россия-2»). Затем продолжил карьеру на «Матч ТВ». С 2018 года комментировал соревнования по фигурному катанию на «Первом канале».

Александр Гришин работал на пяти Олимпиадах, а также комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу.