Следователи назвали причину гибели спортивного комментатора Александра Гришина

«В ночь на 5 августа поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом Александра Гришина на первом пути станции Битца. По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте», — приводит ТАСС слова собеседника.
Ранее во вторник супруга комментатора рассказала ТАСС, что он скончался «в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь». Ему было 47 лет.
С 2002 по 2004 год Александр Гришин работал на телеканале «7ТВ». С 2004 по 2015 год он был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее — «Россия-2»). Затем продолжил карьеру на «Матч ТВ». С 2018 года комментировал соревнования по фигурному катанию на «Первом канале».
Александр Гришин работал на пяти Олимпиадах, а также комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу.