Следователи назвали причину гибели спортивного комментатора Александра Гришина

С 2002 по 2004 год Александр Гришин работал на телеканале «7ТВ». С 2004 по 2015 год он был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее — «Россия-2»). Затем продолжил карьеру на «Матч ТВ». С 2018 года комментировал соревнования по фигурному катанию на «Первом канале».