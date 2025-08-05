«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина

"Саша, спасибо за все, что ты сделал для фигурного катания. Спасибо за все советы, что ты давал.
Твой голос и есть фигурное катание. Безумно жаль. Мои соболезнования семье и близким…" — написал олимпийский чемпион Ягудин.
Комментатор фигурного катания на Первом канале Гришин погиб в ночь на 5 августа на 48-м году жизни. Его сбил электропоезд.
"Саша, спасибо за все, что ты сделал для фигурного катания. Спасибо за все советы, что ты давал.
Твой голос и есть фигурное катание. Безумно жаль. Мои соболезнования семье и близким…" — написал олимпийский чемпион Ягудин.