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«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина

Комментатор фигурного катания на Первом канале Гришин погиб в ночь на 5 августа на 48-м году жизни. Его сбил электропоезд.

Источник: Спортс"

"Саша, спасибо за все, что ты сделал для фигурного катания. Спасибо за все советы, что ты давал.

Твой голос и есть фигурное катание. Безумно жаль. Мои соболезнования семье и близким…" — написал олимпийский чемпион Ягудин.