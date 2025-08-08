Ричмонд
Наталья Бестемьянова: «Позиция ехать только с флагом и гимном обычно не спортсменов, а функционеров, которые ничего не понимают в длительности спортивной карьеры»

Ранее «Спорт-Экспресс» провел опрос среди 22 действующих спортсменов: «Ехать ли российским фигуристам на международные турниры, в том числе Олимпиаду, без флага и гимна?» 20 человек сказали «да», двое затруднились с ответом, а отвергнувших возможность нейтрального статуса не было.

"Фигуристы в опросе поддержали поездки на международные турниры без флага и гимна? Это не отношение спортсменов к этому, а сегодняшние реалии. Как можно отобрать у спортсменов хотя бы единственную возможность поехать на Олимпиаду? Ведь у них очень короткий срок действия.

Да, без флага и гимна, но никто же не усомнится, за какую страну выступает русский человек. Спортсмены в любом случае представляют нашу родину.

Споры о том, что без флага и гимна не надо возвращаться? Позиция ехать только с флагом и гимном обычно не спортсменов, а функционеров, которые ничего не понимают в длительности спортивной карьеры. Они не знают, сколько человек может физически выступать", — сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.