Наталья Бестемьянова: «Позиция ехать только с флагом и гимном обычно не спортсменов, а функционеров, которые ничего не понимают в длительности спортивной карьеры»

Споры о том, что без флага и гимна не надо возвращаться? Позиция ехать только с флагом и гимном обычно не спортсменов, а функционеров, которые ничего не понимают в длительности спортивной карьеры. Они не знают, сколько человек может физически выступать", — сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.