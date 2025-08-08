«Сейчас мы с Алиной собираем юридическую схему, как это будет работать». Министр спорта Татарстана о школе Загитовой в Казани

"Решение принято. Начаты работы. Планируем это завершить, как я говорил, в течение года, то есть к лету следующего года. Сейчас с Алиной мы уже собираем юридическую схему, как это будет работать с точки зрения не объекта, а школы.
И как только будет у нас какой‑то формат, мы обязательно об этом публично скажем, как это будет работать. Время у нас есть, но не будем затягивать, думаю, что до конца текущего года мы юридическую схему полностью сложим", — сказал Владимир Леонов.
Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше