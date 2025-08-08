В Казани началось строительство школы Загитовой за 1,29 млрд рублей

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.