Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: юниорский Гран-при стартует в августе, олимпийская квалификация пройдет в сентябре

2025 год.
Cranberry Cup, ISU Challenger.
Норвуд, США, 7−10 августа.
Гран-при среди юниоров, 1-й этап.
Рига, Латвия, 20−23 августа.
Гран-при среди юниоров, 2-й этап.
Анкара, Турция, 27−30 августа.
John Nicks Pairs Challenge, ISU Challenger.
Нью-Йорк, США, 2−3 сентября.
Гран-при среди юниоров, 3-й этап.
Варезе, Италия, 3−6 сентября.
Kinoshita Group Cup, ISU Challenger.
Осака, Япония, 5−7 сентября.
Гран-при среди юниоров, 4-й этап.
Бангкок, Таиланд, 9−13 сентября.
Lombardia Trophy, ISU Challenger.
Бергамо, Италия, 11−14 сентября.
Квалификация на Олимпиаду-2026.
Пекин, Китай, 18−21 сентября.
Гран-при среди юниоров, 5-й этап.
Баку, Азербайджан, 23−26 сентября.
Мемориал Ондрея Непелы, ISU Challenger.
Братислава, Словакия, 25−27 сентября.
Nebelhorn Trophy, ISU Challenger.
Оберстдорф, Германия, 25−27 сентября.
Мемориал Дениса Тена, ISU Challenger.
Алматы, Казахстан, 1−4 октября.
Гран-при среди юниоров, 6-й этап.
Гданьск, Польша, 1−4 октября.
Гран-при среди юниоров, 7-й этап.
Абу-Даби, ОАЭ, 8−11 октября.
Trialeti Trophy, ISU Challenger.
Тбилиси, Грузия, 8−11 октября.
Grand Prix de France (Гран-при, 1-й этап).
Анже, Франция, 17−19 октября.
Cup of China (Гран-при, 2-й этап).
Чунцин, Китай, 24−26 октября.
Skate Canada (Гран-при, 3-й этап).
Саскатун, Канада, 31 октября — 2 ноября.
NHK Trophy (Гран-при, 4-й этап).
Осака, Япония, 7−9 ноября.
Skate America (Гран-при, 5-й этап).
Лейк-Плэсид, США, 14−16 ноября.
Кубок Варшавы, ISU Challenger.
Варшава, Польша, 19−23 ноября.
Finlandia Trophy (Гран-при, 6-й этап).
Хельсинки, Финляндия, 21−23 ноября.
Tallinn Trophy, ISU Challenger.
Таллин, Эстония, 25−30 ноября.
Golden Spin, ISU Challenger.
Загреб, Хорватия, 3−6 декабря.
Финал Гран-при (юниоры и взрослые).
Нагоя, Япония, 4−7 декабря.
2026 год.
Чемпионат Европы.
Шеффилд, Великобритания, 13−18 января.
Чемпионат четырех континентов.
Пекин, Китай, 21−25 января.
Олимпиада-2026.
Милан, Италия, 6−22 февраля.
Чемпионат мира среди юниоров.
Таллин, Эстония, 3−8 марта.
Чемпионат мира.
Прага, Чехия, 24−29 марта.