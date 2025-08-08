Ричмонд
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: юниорский Гран-при стартует в августе, олимпийская квалификация пройдет в сентябре

Календарь международных соревнований по фигурному катанию-2025/26.

Источник: Sports

2025 год.

Cranberry Cup, ISU Challenger.

Норвуд, США, 7−10 августа.

Гран-при среди юниоров, 1-й этап.

Рига, Латвия, 20−23 августа.

Гран-при среди юниоров, 2-й этап.

Анкара, Турция, 27−30 августа.

John Nicks Pairs Challenge, ISU Challenger.

Нью-Йорк, США, 2−3 сентября.

Гран-при среди юниоров, 3-й этап.

Варезе, Италия, 3−6 сентября.

Kinoshita Group Cup, ISU Challenger.

Осака, Япония, 5−7 сентября.

Гран-при среди юниоров, 4-й этап.

Бангкок, Таиланд, 9−13 сентября.

Lombardia Trophy, ISU Challenger.

Бергамо, Италия, 11−14 сентября.

Квалификация на Олимпиаду-2026.

Пекин, Китай, 18−21 сентября.

Гран-при среди юниоров, 5-й этап.

Баку, Азербайджан, 23−26 сентября.

Мемориал Ондрея Непелы, ISU Challenger.

Братислава, Словакия, 25−27 сентября.

Nebelhorn Trophy, ISU Challenger.

Оберстдорф, Германия, 25−27 сентября.

Мемориал Дениса Тена, ISU Challenger.

Алматы, Казахстан, 1−4 октября.

Гран-при среди юниоров, 6-й этап.

Гданьск, Польша, 1−4 октября.

Гран-при среди юниоров, 7-й этап.

Абу-Даби, ОАЭ, 8−11 октября.

Trialeti Trophy, ISU Challenger.

Тбилиси, Грузия, 8−11 октября.

Grand Prix de France (Гран-при, 1-й этап).

Анже, Франция, 17−19 октября.

Cup of China (Гран-при, 2-й этап).

Чунцин, Китай, 24−26 октября.

Skate Canada (Гран-при, 3-й этап).

Саскатун, Канада, 31 октября — 2 ноября.

NHK Trophy (Гран-при, 4-й этап).

Осака, Япония, 7−9 ноября.

Skate America (Гран-при, 5-й этап).

Лейк-Плэсид, США, 14−16 ноября.

Кубок Варшавы, ISU Challenger.

Варшава, Польша, 19−23 ноября.

Finlandia Trophy (Гран-при, 6-й этап).

Хельсинки, Финляндия, 21−23 ноября.

Tallinn Trophy, ISU Challenger.

Таллин, Эстония, 25−30 ноября.

Golden Spin, ISU Challenger.

Загреб, Хорватия, 3−6 декабря.

Финал Гран-при (юниоры и взрослые).

Нагоя, Япония, 4−7 декабря.

2026 год.

Чемпионат Европы.

Шеффилд, Великобритания, 13−18 января.

Чемпионат четырех континентов.

Пекин, Китай, 21−25 января.

Олимпиада-2026.

Милан, Италия, 6−22 февраля.

Чемпионат мира среди юниоров.

Таллин, Эстония, 3−8 марта.

Чемпионат мира.

Прага, Чехия, 24−29 марта.