Ирина Роднина: «Жить люблю и хочу в Москве. Мне важнее там, где мне комфортнее, где я чувствую себя нужной и востребованной. И всегда такой страной была Россия»

— В какой стране, кроме России, хотела бы жить? Я люблю путешествовать, но жить люблю и хочу в Москве.

Источник: Спортс"

— Чем тогда Россия лучше других стран?

— Почему лучше? Почему вы считаете, что мы всегда хотим выбирать все лучшее?

— Потому что человек всегда стремится к комфорту.

— А то, что есть родные, привычки, работа и многое, что связывает… Это не обязательно лучше. Вы меня перепутали с другим поколением, которое всегда ищет, где лучше. Но я немножко из другого поколения, где были другие ценности.

Мне важнее там, где мне комфортнее, где есть мое окружение, где я себя чувствую нужной и востребованной. И всегда такой страной была Россия. Правда, когда я родилась, она называлась Советский Союз, — сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.