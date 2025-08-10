Светлана Журова: «Самая выдающаяся фигуристка в истории нашей страны — безусловно, Роднина. За российский период — Загитова и Слуцкая»

Слуцкая много лет, а не один-два года была лидером мирового женского катания. Ей часто не везло, засуживали ее. Ей не везло, как Камиле Валиевой, например. Валиева — совершенно потрясающая девочка, тоже могла достичь больших высот. А из-за всей этой истории с допингом у нее нет звания олимпийской чемпионки.