Светлана Журова: «Самая выдающаяся фигуристка в истории нашей страны — безусловно, Роднина. За российский период — Загитова и Слуцкая»

— Кого вы могли бы назвать самой выдающейся фигуристкой в истории России?

Источник: Спортс"

— Если брать все времена и народы, включая советский период, это, безусловно, Ирина Роднина. Если смотреть по спортивному принципу, она безоговорочный номер один. Никто не скажет по-другому.

Роднина — единственная трехкратная олимпийская чемпионка у нас в фигурном катании. Она десять раз выиграла чемпионат мира, одиннадцать раз чемпионат Европы. Только у нее есть столько титулов.

Если говорить только про российский период, современное время, то намного сложнее выбрать. С одной стороны, можно назвать Аделину Сотникову и Алину Загитову, только они стали олимпийскими чемпионками.

С другой стороны, нельзя не назвать Ирину Слуцкую. Да, она не выиграла Олимпиаду, но она двукратный призер Игр. Плюс в совокупности она завоевала большое количество медалей чемпионатов Европы и мира.

Слуцкая много лет, а не один-два года была лидером мирового женского катания. Ей часто не везло, засуживали ее. Ей не везло, как Камиле Валиевой, например. Валиева — совершенно потрясающая девочка, тоже могла достичь больших высот. А из-за всей этой истории с допингом у нее нет звания олимпийской чемпионки.

Поэтому за российский период самой выдающейся фигуристкой я бы назвала Загитову и Слуцкую. Если бы у Слуцкой была золотая олимпийская медаль, она безоговорочно была бы лучшей, — сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

А чем все-таки занимаются спортсмены в Думе? Иногда голосуют «против».

