Медведева о завершении соревновательной карьеры: «Это было как раз вовремя. Считаю, что круто уйти на пике»

— Какие тебе нравятся летние виды спорта?

Источник: Спортс"

— Очень плохо владею тем, где есть крутящиеся колеса. Самокат — не мое, велосипед — не мое. Три раза в неделю у меня пилатес.

— Во сколько начался твой путь?

— Два с половиной года. Мама надела на меня коньки, которые были на три размера больше, и через полгода меня отвели на тренировки. В 11 лет уже поняла, что правда хочу заниматься. Смотрела за чемпионками мира и думала: «Вау, я тоже так хочу».

— Сейчас много соревнований из‑за того, что российские спортсмены пропускают много международных турниров. Как ты к этому относишься?

— Каждый спортсмен воспитывается с тем уклоном, что золото чемпионата мира, Европы и Олимпиады — это самая высокая награда. Сейчас меняется вектор в пользу получения удовольствия от процесса, от результата. Ребята меняются в сторону любви к спорту.

— Были ли этапы в жизни, когда ты понимала, что уже нужно жить для себя без фигурного катания?

— Я один раз решила закончить с профессиональной карьерой и это сделала. Это было как раз вовремя. Считаю, что круто уйти на пике.

— Как в быту пригождается то, что ты натренировала?

— Я не помню, когда я последний раз спотыкалась и падала. Сколько раз мне пытались поставить подножку в шутку! Даже если скользко, я поскользнусь, но никогда не упаду, — сказала Медведева.