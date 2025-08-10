Медведева о завершении соревновательной карьеры: «Это было как раз вовремя. Считаю, что круто уйти на пике»

— Очень плохо владею тем, где есть крутящиеся колеса. Самокат — не мое, велосипед — не мое. Три раза в неделю у меня пилатес.
— Во сколько начался твой путь?
— Два с половиной года. Мама надела на меня коньки, которые были на три размера больше, и через полгода меня отвели на тренировки. В 11 лет уже поняла, что правда хочу заниматься. Смотрела за чемпионками мира и думала: «Вау, я тоже так хочу».
— Сейчас много соревнований из‑за того, что российские спортсмены пропускают много международных турниров. Как ты к этому относишься?
— Каждый спортсмен воспитывается с тем уклоном, что золото чемпионата мира, Европы и Олимпиады — это самая высокая награда. Сейчас меняется вектор в пользу получения удовольствия от процесса, от результата. Ребята меняются в сторону любви к спорту.
— Были ли этапы в жизни, когда ты понимала, что уже нужно жить для себя без фигурного катания?
— Я один раз решила закончить с профессиональной карьерой и это сделала. Это было как раз вовремя. Считаю, что круто уйти на пике.
— Как в быту пригождается то, что ты натренировала?
— Я не помню, когда я последний раз спотыкалась и падала. Сколько раз мне пытались поставить подножку в шутку! Даже если скользко, я поскользнусь, но никогда не упаду, — сказала Медведева.