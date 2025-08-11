Губерниев высказался о выступлении фигуристов без флага и гимна

Позиция тех, кто выступает за возвращение только с флагом и гимном? Пусть они и не возвращаются, а другие будут возвращаться. Вот кто так говорит — те пускай не возвращаются, не выступают и объявляют бойкоты. А все остальные будут выступать и при этом прекрасно себя чувствовать, как наши пловцы и фехтовальщики.