Татьяна Тарасова: «Загитова — молодчина, заслужила, чтобы в ее честь назвали школу. Она великая спортсменка»

Центр фигурного катания Алины Загитовой планируют построить в Казани.

Источник: Спортс"

"Рада, что такой дворец появится в Казани. Алина — молодчина, заслужила, чтобы в ее честь назвали школу, она великая спортсменка. Я бы хотела там побывать после открытия.

Пока не знаю, будет ли там тренировать сама Загитова, но назвать ее именем школу было бы правильно", — сказала Татьяна Тарасова.

За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
