Глейхенгауз: российским фигуристам будет сложно после возвращения к международным стартам

«Уровень не упал, мы достойно провели это четырехлетие. Но, конечно, не хочется думать, что нам еще четыре года так проводить придется, хочется вернуться на международную арену, начать показывать те результаты, которые показывали до этого. Это будет очень сложно, потому что наш вид спорта субъективный, судейство, рейтинги, разминки, стартовые номера — это все играет большую роль, но, как угодно через это проходя, надо возвращаться и возвращать себе позиции, которые были у нас, когда у нас было по три спортсмена в каждом виде. Очень надеюсь, что сейчас пройдет квалификационный турнир, потом Олимпиада и на следующий сезон будут подвижки», — сказал Глейхенгауз.