Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев о рейтинге влиятельных татар Москвы: «Мы можем поздравить Загитову и все вместе сказать фразу “Алга Татарстан”

Издание «Бизнес Online» поставило фигуристку на третье место в рейтинге топ-50 влиятельных татар Москвы. Возглавил рейтинг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на втором месте — председатель духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

Источник: Спортс"

Издание «Бизнес Online» поставило фигуристку на третье место в рейтинге топ-50 влиятельных татар Москвы. Возглавил рейтинг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на втором месте — председатель духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

"Я умозрительно отношусь к подобным рейтингам.

Если она в рейтинге действительно столь влиятельна, мы можем поздравить ее и всем вместе сказать фразу «Алга Татарстан», — заявил Дмитрий Губерниев.

Загитова стала 3-й в рейтинге известных и влиятельных татар Москвы по версии «Бизнес Online». Алина обошла Кабаеву, Валиеву, Тарпищева, Файзуллина, Нургалиева, Набиуллину.