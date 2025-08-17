Губерниев о рейтинге влиятельных татар Москвы: «Мы можем поздравить Загитову и все вместе сказать фразу “Алга Татарстан”

Издание «Бизнес Online» поставило фигуристку на третье место в рейтинге топ-50 влиятельных татар Москвы. Возглавил рейтинг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на втором месте — председатель духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.
"Я умозрительно отношусь к подобным рейтингам.
Если она в рейтинге действительно столь влиятельна, мы можем поздравить ее и всем вместе сказать фразу «Алга Татарстан», — заявил Дмитрий Губерниев.
Загитова стала 3-й в рейтинге известных и влиятельных татар Москвы по версии «Бизнес Online». Алина обошла Кабаеву, Валиеву, Тарпищева, Файзуллина, Нургалиева, Набиуллину.