Куница променяет беременную жену на молодую партнёршу. Так ли это на самом деле?

Из-за правил и возрастных ограничений в своё время не смогли продолжить совместные выступления Дарья Карева и Валерий Ангелопол. «К сожалению, мы с Дашей в силу возраста и из-за различий в спортивных классификациях не можем выступать на соревнованиях», — писал Ангелопол в соцсетях. На момент начала их сотрудничества Дарье было 15 лет, и она не могла получить звание мастера спорта в танцах на льду. При этом у Валерия этот статус уже был, а по правилам такие спортсмены не допускаются на юниорский уровень.