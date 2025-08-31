Туктамышева впервые приехала в Крым и сделала фото в купальнике

Туктамышева впервые приехала в Крым, чтобы выступить в ледовом шоу.
Показы состоятся в Уютном под Евпаторией (31 августа), Севастополе (2 сентября), Симферополе (4 сентября), Керчи (5 сентября).
Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась со своими подписчиками новой фотографией в купальнике, сделанной в Крыму.
